Сборная Франции экстренно изменила планы из-за положительного теста на коронавирус
В программе подготовки сборной Франции к матчу против Украины в отборе на ЧМ-2022 произошли вынужденные изменения.
Источник:французская Федерация футбола
23 марта у французов по плану было заселение в отель d'Enghien-les-Bains. Правда, утром у нескольких его сотрудников обнаружили COVID-19.
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Поэтому было принято решение, что вся команда Франции останется на базе подготовки сборных страны в Клерфонтене. Отсюда парни Дешама поедут в Сен-Дени на матч с Украиной, сюда вернутся и отсюда же будут отправляться в аэропорт для вылета в Казахстан.
Тренировка перед игрой с Украиной так же состоится здесь, а не на "Стад де Франс". Начало занятия – в 18.30 по киевскому времени. За полчаса до этого Дидье Дешам и Уго Льорис дадут пресс-конференцию в режиме онлайн.
Франция – Украина: перед жарким матчем
- Франция и Украина совместным поединком стартуют в отборе на чемпионат мира-2022. Подопечные Андрея Шевченко попытаются взять реванш у французской сборной за болезненное поражение 7:1 в товарищеском матче, который состоялся в октябре 2020 года.
- В целом в истории противостояний этих сборных 9 матчей. Здесь подавляющее преимущество на стороне французов – 5 побед. Лишь однажды наша национальная команда праздновала успех во встречах против соперника. Еще 3 матча завершались мировой.
- Единственную победу Украины получила еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира. В этой встрече за нашу команду забивали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко с пенальти. Французские игроки наколотили в ворота соперника 20 голов. А украинцы отличались во владениях французов лишь 6 раз.
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