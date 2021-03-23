В программе подготовки сборной Франции к матчу против Украины в отборе на ЧМ-2022 произошли вынужденные изменения.

23 марта у французов по плану было заселение в отель d'Enghien-les-Bains. Правда, утром у нескольких его сотрудников обнаружили COVID-19.

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Поэтому было принято решение, что вся команда Франции останется на базе подготовки сборных страны в Клерфонтене. Отсюда парни Дешама поедут в Сен-Дени на матч с Украиной, сюда вернутся и отсюда же будут отправляться в аэропорт для вылета в Казахстан.

Тренировка перед игрой с Украиной так же состоится здесь, а не на "Стад де Франс". Начало занятия – в 18.30 по киевскому времени. За полчаса до этого Дидье Дешам и Уго Льорис дадут пресс-конференцию в режиме онлайн.

Франция – Украина: перед жарким матчем