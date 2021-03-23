Збірна Франції екстрено змінила плани через позитивний тест на коронавірус
В програму підготовки збірної Франції до матчу проти України у відборі до ЧС-2022 відбулися вимушені зміни.
Джерело:французька Федерація футболу
23 березня у французів по плану було заселення в готель d’Enghien-les-Bains. Щоправда, зранку у кількох його працівників виявили COVID-19.
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Тому, було прийнято рішення, що вся команда Франції залишиться на базі підготовки збірних країни в Клерфонтені. Звідси хлопці Дешама поїдуть в Сен-Дені на матч з Україною, сюди повернуться і звідси ж будуть відправлятися в аеропорт для вильоту в Казахстан.
Тренування перед грою з Україною так само відбудеться тут, а не на "Стад де Франс". Початок заняття – о 18.30 за київським часом. За пів години до цього Дідьє Дешам і Уго Льоріс дадуть пресконференцію в режимі онлайн.
Франція – Україна: перед спекотним матчем
- Франція та Україна спільним поєдинком стартують у відборі на чемпіонат світу-2022. Підопічні Андрія Шевченка спробують взяти реванш у французької збірної за болючу поразку 7:1 у товариському матчі, який відбувся у жовтні 2020 року.
- Загалом в історії протистоянь цих збірних є 9 матчів. Тут тотальна перевага на стороні французів – 5 перемог. Лише одного разу наша національна команда святкувала успіх у зустрічах проти суперника. Ще 3 матчі завершувались мировою.
- Єдину звитягу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу. У цій зустрічі за нашу команду забивали Роман Зозуля та Андрій Ярмоленко з пенальті. Французькі гравці наколотили у ворота суперника 20 голів. А українці відзначались у володіннях французів лише 6 разів.
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