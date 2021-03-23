В програму підготовки збірної Франції до матчу проти України у відборі до ЧС-2022 відбулися вимушені зміни.

23 березня у французів по плану було заселення в готель d’Enghien-les-Bains. Щоправда, зранку у кількох його працівників виявили COVID-19.

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Тому, було прийнято рішення, що вся команда Франції залишиться на базі підготовки збірних країни в Клерфонтені. Звідси хлопці Дешама поїдуть в Сен-Дені на матч з Україною, сюди повернуться і звідси ж будуть відправлятися в аеропорт для вильоту в Казахстан.

Тренування перед грою з Україною так само відбудеться тут, а не на "Стад де Франс". Початок заняття – о 18.30 за київським часом. За пів години до цього Дідьє Дешам і Уго Льоріс дадуть пресконференцію в режимі онлайн.

Франція – Україна: перед спекотним матчем