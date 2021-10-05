Сборная Финляндии понесла кадровые потери перед матчем с Украиной
5 октября 2021 , 17:12Читати новину українською
Национальная команда Финляндии не сможет использовать весь свой кадровый потенциал в матче с Украиной в отборе к ЧМ-2022. Поединок состоится 9 октября.
По данным источника, полузащитник Суоми Каан Кайринен и нападающий Маркус Форсс не смогут сыграть против Украины и Казахстана.
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Кайринен пропустил субботний матч Лиллестрема и на восстановление ему нужно несколько недель. А Форсс получил удар локтем в ухо в матче Брентфорда. Он может играть, но ему противопоказаны перелеты.
Финляндия – Украина: перед матчем
- Первая встреча между Украиной и Финляндией завершилась мировой со счетом 1:1. Тот матч "сине-желтые" доигрывали в меньшинстве после удаления Виталия Миколенко. А единственный гол украинской команды забил Жуниор Мораес.
- Отборочный матч Чемпионата мира-2022 против Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки. А уже 12 октября во Львове Украина примет Боснию и Герцеговину.
- Перед важными поединками, где подопечным Александра Петракова нужно набирать максимум очков, сборная Украины с 5 пунктами идет второй в группе "D". "Сине-желтые" уступает лишь единоличному лидеру – Франции.