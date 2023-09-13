Некомфортно рядом с террористами: Финляндия не поедет на чемпионат мира по гимнастике
Источник:Ассоциация гимнастики Финляндии
Международная федерация командной гимнастики (IFAGG) не отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Такая толерантность к странам-агрессорам не понравилась ряду европейских стран.
С 24 по 26 ноября в Казахстане пройдет чемпионат мира по командной гимнастике. Страна-организатор допустила к турниру команды из стран, ведущих агрессивную войну против Украины. Это произошло с молчаливого согласия IFAGG.
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Финляндии не оставили выбора
Из-за допуска России и Беларуси от участия в чемпионате мира отказалась сборная Финляндии. Соответствующее решение появилось на официальном сайте Ассоциации гимнастики Финляндии.
К сожалению, в правлении и членах IFAGG наша позиция и наше видение того, что россияне и белорусы не должны соревноваться, находится в меньшинстве. Мы активно влияли на тех, кто принимает решение в международной ассоциации. В этой ситуации мы ничего не могли поделать, кроме как отказаться от участия в турнирах. Ситуация очень неприятна для наших спортсменов, которые круглогодично тренировались и готовились к чемпионату мира.
– заявила глава Ассоциации Кайса Виккула.
Ранее от участия в чемпионате мира отказалась сборная Эстонии.