З 24 по 26 листопада в Казахстані відбудеться чемпіонат світу з командної гімнастики. Країна-організатор допустила до турніру команди з країн, які ведуть агресивну війну проти України. Це відбулося з мовчазної згоди IFAGG.
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Фінляндії не залишили вибору
Через допуск Росії та Білорусі від участі в чемпіонаті світу відмовилася збірна Фінляндії. Відповідне рішення з'явилося на офіційному сайті Асоціації гімнастики Фінляндії.
На жаль, у правлінні та членах IFAGG наша позиція та наше бачення того, що росіяни та білоруси не повинні змагатися, перебуває в меншості. Ми активно впливали на тих, хто приймає рішення міжнародної асоціації. У цій ситуації ми нічого не могли зробити, крім як відмовитися від участі в турнірах. Ситуація дуже неприємна для наших спортсменів, які цілий рік тренувалися та готувалися до чемпіонату світу,
– заявила голова Асоціації Кайса Віккула.
Зазначимо, що раніше від участі в чемпіонаті світу відмовилася збірна Естонії.