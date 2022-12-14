"Свободная касса": сборная Бельгии ищет нового главного тренера, все желающие могут подать резюме

Роберто Мартинес покинул тренерский мостик Бельгии после позорного выступления на ЧМ-2022. Топ-сборная Европы находится в поисках нового главного тренера команды.

Бельгийская футбольная ассоциация выдвинула серьезные требования перед претендентами на должность главного наставника сборной, ограничивающих перечень потенциальных кандидатов на этот пост.

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Все желающие будут подавать резюме, но есть много условий

Новый тренер национальной команды должен быть "чрезвычайно амбициозным серийным победителем с необходимым международным опытом на самом высоком уровне, футбольными тактическими знаниями, а также необходимыми личными навыками".

К этому требовательному условию прилагается опыт работы с топовыми игроками планеты. Бельгийская сторона ставит еще и конкретную задачу перед новым руководителем команды – создать сплоченные группы и интеграцию молодых футболистов в основной состав команды.

Каждый желающий может подать свое резюме до 10 января 2023 года.

Напомним, что ЧМ-2022 стал последним для целого ряда главных тренеров участниц-сборных Мундиаля в Катаре. Среди этой когорты есть и экснаставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Что известно о бывшем тренере сборной Бельгии