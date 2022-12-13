Федерация футбола Португалии в поисках нового наставника для главной команды страны. Последний тренер португальцев Фернанду Сантуш покинул пост главнокомандующего сборной после ЧМ-2022.

Достойно внимания На характере: ветеран сборной Португалии доиграл четвертьфинал ЧМ-2022 со сломанной рукой

Кстати говоря, Моуриньо еще никогда не возглавлял сборную. Его предыдущими клубами были Бенфика, Униау Лейриа, Порту, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и Тотенхэм.

Стороны уже провели предварительные переговоры. Речь идет о том, чтобы Моуринью совмещал работу в клубе и сборной. Опытный тренер считает такую возможность достаточно привлекательной. Отношение Ромы к такому ходу событий еще неизвестно.

Пока Рома идет на седьмом месте в Серии А, не попадая даже в зону еврокубков. Также команда вышла в 1/16 Лиги Европы, где встретится с австрийским Зальцбургским РБ. Сборная Португалии сенсационно уступила сборной Марокко (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022, что и повлияло на отставку тренера португальцев.