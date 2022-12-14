Бельгийская футбольная ассоциация выдвинула серьезные требования перед претендентами на должность главного наставника сборной, ограничивающих перечень потенциальных кандидатов на этот пост.
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Все желающие будут подавать резюме, но есть много условий
Новый тренер национальной команды должен быть "чрезвычайно амбициозным серийным победителем с необходимым международным опытом на самом высоком уровне, футбольными тактическими знаниями, а также необходимыми личными навыками".
К этому требовательному условию прилагается опыт работы с топовыми игроками планеты. Бельгийская сторона ставит еще и конкретную задачу перед новым руководителем команды – создать сплоченные группы и интеграцию молодых футболистов в основной состав команды.
Каждый желающий может подать свое резюме до 10 января 2023 года.
Напомним, что ЧМ-2022 стал последним для целого ряда главных тренеров участниц-сборных Мундиаля в Катаре. Среди этой когорты есть и экснаставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Что известно о бывшем тренере сборной Бельгии
- Испанский специалист руководил национальной командой с августа 2016 года.
- Также совмещал работу технического директора, контракт на этом посту был рассчитан до 1 декабря 2022 года.
- Во главе сборной Бельгии провел 79 матчей.
- Последний Мундиаль в Катаре был провальным для сборной Бельгии, которая даже не смогла выйти из группы. Команда заняла лишь третье место в группе "F", набрав за три тура 4 очка. Бельгийцы смогли опередить только Канаду, пропустив мимо Марокко и Хорватию.