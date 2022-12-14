Бельгійська футбольна асоціація висунула серйозні вимоги перед претендентами на посаду головного наставника збірної, які обмежують перелік потенційних кандидатів на цю посаду.
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Усі охочі подаватимуть резюме, але є багато умов
Новий тренер національної команди повинен бути "надзвичайно амбітним серійним переможцем з необхідним міжнародним досвідом на найвищому рівні, футбольними тактичними знаннями, а також необхідними особистими навичками".
До цієї вимогливої умови додається досвід роботи з топовими гравцями планети. Бельгійська сторона ставить ще й конкретне завдання перед новим керманичем команди – створити згуртованих груп та інтеграція молодих футболістів до основного складу команди.
Кожен охочий може подати своє резюме до 10 січня 2023 року.
Нагадаємо, що ЧС-2022 став останнім для цілої низки головних тренерів учасниць-збірних Мундіалю у Катарі. Серед цієї когорти є й вже екснаставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.
Що відомо про колишнього тренера збірної Бельгії
- Іспанський спеціаліст керував національною командою з серпня 2016 року.
- Також поєднував роботою технічного директора, контракт на цій посаді був розрахований до 1 грудня 2022 року.
- На чолі збірної Бельгії провів 79 матчів.
- Останній Мундіаль у Катарі був провальним для збірної Бельгії, яка навіть не змогла вийти із групи. Команда зайняла лише третє місце у групі "F", набравши за три тури 4 очки. Бельгійці змогли випередити лише Канаду, пропустивши повз себе Марокко та Хорватію.