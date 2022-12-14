Бельгійська футбольна асоціація висунула серйозні вимоги перед претендентами на посаду головного наставника збірної, які обмежують перелік потенційних кандидатів на цю посаду.

Читайте також Збірна Роналду отримає нового тренера: особливий коуч для португальців

Усі охочі подаватимуть резюме, але є багато умов

Новий тренер національної команди повинен бути "надзвичайно амбітним серійним переможцем з необхідним міжнародним досвідом на найвищому рівні, футбольними тактичними знаннями, а також необхідними особистими навичками".

До цієї вимогливої умови додається досвід роботи з топовими гравцями планети. Бельгійська сторона ставить ще й конкретне завдання перед новим керманичем команди – створити згуртованих груп та інтеграція молодих футболістів до основного складу команди.

Кожен охочий може подати своє резюме до 10 січня 2023 року.

Нагадаємо, що ЧС-2022 став останнім для цілої низки головних тренерів учасниць-збірних Мундіалю у Катарі. Серед цієї когорти є й вже екснаставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Що відомо про колишнього тренера збірної Бельгії