Полтора года русский футбол продолжает находиться в изоляции. Все благодаря великому геополитику и его сторонникам.

После начала полномасштабного вторжения России ее клубы и национальную сборную отстранили от всех официальных международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. Несмотря на любовь к импортозамещению, россиянам очень хочется сыграть с кем-то из иностранных представителей, но что-то не складывается.

Читайте также Нашли новое объяснение изоляции: сборная России по футболу отменила июньский сбор

Очередной унизительный отказ от потенциальных соперников

Представители российского футбольного союза (РФС) после многих отказов решили предложить провести товарищеский матч сборной Бахрейна. пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Страна из Персидского залива заявила, что не собирается играть против страны-оккупантки, ведь у нее есть более серьезные матчи.

РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана,

– заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.

После очередного унижения у российских фанатов очень сильно подгорело, и они поняли свое место. Некоторые даже предложили напомнить Бахрейну, что у них есть ядерное оружие и спустить на них Захарову и Медведева, а большинство признало, что с ними никто не хочет иметь дело из-за войны, которую они развязали. Поэтому Кувейт и Туркменистан сейчас считаются более уважаемыми соперниками на футбольном поле.

Однако не все фанаты смогут отреагировать на такой отказ. Ведь часть из них пришла с оружием в Украину, но уже изменилась и стала лучшей версией себя. За это должны благодарить наших защитников и защитниц, которые под Бахмутом провели отличную работу.

К теме Отбросы-фанаты и ненависть к "Азову": что известно о батальоне "Эспаньола", разгромленном ВСУ