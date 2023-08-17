Після початку повномасштабного вторгнення Росії, її клуби та національну збірну відсторонили від усіх офіційних міжнародних матчів під егідою ФІФА та УЄФА. Попри любов до імпортозаміщення, росіянам дуже хочеться зіграти з кимось з іноземних представників, але щось не складається.

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Чергова принизлива відмова від потенційних суперників

Представники російського футбольного союзу (РФС) після багатьох відмов вирішили запропонувати провести товариський матч збірній Бахрейну, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Країна з Перської затоки заявила, що не збирається грати проти країни-окупантки, адже в неї є більш серйозні матчі.

РФС дійсно зв'язувався з нами з приводу товариського матчу, але ніяких домовленостей немає. У вересні ми не можемо провести матч із Росією, оскільки гратимемо зі збірними Кувейту та Туркменістану,

– заявив прессекретар Асоціації футболу Бахрейну Мохаммед Абдулгаффар.

Після чергового приниження в російських фанатів дуже сильно підгоріло й вони зрозуміли своє місце. Деякі навіть запропонували нагадати Бахрейну, що в них є ядерна зброя та спустити на них Захарову та Мєдвєдєва, а більшість визнала, що з ними ніхто не хоче мати справу через війну, яку вони розв'язали. Тому Кувейт та Туркменістан зараз вважаються більш поважними суперниками на футбольному полі.

Проте не всі фанати зможуть відреагувати на таку відмову. Адже частина з них прийшла зі зброєю в Україну, але вже змінилася та стала кращою версією себе. За це маємо дякувати нашим захисникам та захисницям, які під Бахмутом провели чудову роботу.

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Зазначимо. Раніше Росія хотіла покинути УЄФА та перейти в Азійську конфедерацію футболу, але, як показує практика, їм там також не раді.