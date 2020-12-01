На официальном сайте УЕФА началось голосование за игроков, которые попадут в сборную года.

Всего в УЕФА назвали 50 имен футболистов, которые есть среди номинантов на попадание в сборную 2020 года. Среди них 5 вратарей и по 15 защитников, полузащитников и форвардов.

Для болельщиков футбола есть возможность самому выбрать игровую схему и игроков для сборной года. Это может быть как 3-4-3, так и 4-5-1 или 4-4-2. Или же 5-3-2 или 4-3-3.

Номинанты на попадание в сборную года от УЕФА

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико).

Номинанты на звание лучшего вратаря / Иллюстрация УЕФА

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Анхелиньо (Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ), Альфонсо Дэвис (Бавария), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Киммих (Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Тиаго Силва (Челси), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).

Номинанты на звание лучшего защитника / Иллюстрация УЕФА

Полузащитники: Тьяго Алькантара (Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шааб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман (Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Бавария), Кай Хавертц (Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Йосип Иличич (Аталанта), Маркиньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Бавария), Марсель Забитцер (Лейпциг).

Номинанты на звание лучшего полузащитника / Иллюстрация УЕФА

Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия, Дортмунд), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Жоау Феликс (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Ромелу Лукаку (Интер), Садьо Мане (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Номинанты на звание лучшего нападающего / Иллюстрация УЕФА

Интересные факты

Сразу 10 игроков в этом перечне представляют действующего победителя Лиги чемпионов – Баварию. Еще восемь игроков из прошлогоднего победителя турнира Ливерпуля.

50 футболистов представляют 21 клуб. Однако среди них есть и такие игроки, которые в течение 2020 года сменили клуб.

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Эти футболисты представляют 19 национальностей. Украинцев среди них нет. Зато сразу шестеро немцев и пять французов. 11 футболистов выступают за сборные за пределами Европы.

Для Криштиану Роналду это 17 номинация подряд.

Самым молодым номинантом является защитник Баварии Альфонсо Дэвис. Самым старшим – Тиаго Силва, который летом 2020 года перешел из ПСЖ в Челси.

Английская Премьер-лига и немецкая Бундеслига делегировала сразу по 15 футболистов.

Призы для болельщиков

В этом году УЕФА предлагает и призы для болельщиков, которые составят свои сборные года. Победитель получит два билета на финал Лиги чемпионов (включая перелет и проживание). За второе место предусмотрена футболка с автографом игрока. За третье – пять ваучеров по 100 евро, которые можно потратить только на сайте УЕФА.