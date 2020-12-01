На офіційному сайті УЄФА розпочалося голосування за гравців, які потраплять до збірної року.

Загалом в УЄФА назвали 50 імен футболістів, які є серед номінантів на потрапляння до збірної 2020 року. Серед них 5 воротарів та по 15 захисників, півзахисників та форвардів.

Для вболівальників футболу є можливість самому обрати ігрову схему та гравців для збірної року. Це може бути як 3-4-3, так і 4-5-1 чи 4-4-2. Або ж 5-3-2 чи 4-3-3.

Номінанти на потрапляння до збірної року від УЄФА

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Антоні Лопеш (Ліон), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойер (Баварія), Ян Облак (Атлетіко).



Номінанти на звання найкращого воротаря / Ілюстрація УЄФА

Захисники: Давід Алаба (Баварія), Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Анхеліньо (Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ), Альфонсо Девіс (Баварія), Маттейс де Лігт (Ювентус), Стефан де Врей (Інтер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Кімміх (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Серхіо Рамос (Реал), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Тіаго Сілва (Челсі), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль).



Номінанти на звання найкращого захисника / Ілюстрація УЄФА

Півзахисники: Тіаго Алькантара (Ліверпуль), Уссем Ауар (Ліон), Евер Банега (Аль-Шааб), Ніколо Барелла (Інтер), Кінгслі Коман (Баварія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Баварія), Кай Хавертц (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Йосип Ілічич (Аталанта), Маркіньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Баварія), Марсель Забітцер (Лейпциг).



Номінанти на звання найкращого півзахисника / Ілюстрація УЄФА

Нападники: Ерлінг Холанд (Боруссія, Дортмунд), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Жоау Фелікс (Атлетіко), Серж Гнабрі (Баварія), Чіро Іммобіле (Лаціо), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Роберт Левандовскі (Баварія), Ромелу Лукаку (Інтер), Садьо Мане (Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Барселона), Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ліверпуль), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).



Номінанти на звання найкращого нападника / Ілюстрація УЄФА

Цікаві факти

Одразу 10 гравців в цьому переліку представляють чинного переможця Ліги чемпіонів – Баварію. Ще вісім гравців – з минулорічного переможця турніру Ліверпуля.

50 футболістів представляють 21 клуб. Однак серед них є й такі гравці, які протягом 2020 року змінили клуб.

Варте уваги УЄФА пояснив технічну поразку України від Швейцарії в Лізі націй

Ці футболісти представляють 19 національностей. Українців серед них немає. Зате одразу шестеро німців та п'ять французів. 11 футболістів виступають за збірні за межами Європи.

Для Кріштіану Роналду це 17 номінація поспіль.

Наймолодшим номінантом є захисник Баварії Альфонсо Девіс. Найстаршим – Тіаго Сілва, який влітку 2020 року перейшов з ПСЖ до Челсі.

Англійська прем'єр-ліга та німецька Бундесліга делегувала одразу по 15 футболістів.

Призи для вболівальників

Цього року УЄФА пропонує і призи для вболівальників, які складуть свої збірні року. Переможець отримає два квитки на фінал Ліги чемпіонів (включно з перельотом та проживанням). За друге місце передбачено футболку з автографом гравця. За третє – п'ять ваучерів на 100 євро, які можна витратити лише на сайті УЄФА.