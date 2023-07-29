Семьи вернутся домой: сбор Усика на восстановление уничтоженного россиянами жилого дома закрыт

Александр Усик является послом UNITED24. Эта платформа сообщила о закрытии сбора, организованного и существенно профинансированного чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе.

В свой день рождения Александр Усик призвал всех не дарить ему подарки, а перевести средства на восстановление дома, который в Ирпене повредили российские оккупанты, переведя при этом 8 миллионов гривен из собственных сбережений. Поклонники боксера откликнулись на просьбу спортсмена и теперь вся сумма собрана для возвращения людей в свои дома.

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Первый и последний перевод сделал Усик, профинансировав более 80 процентов сбора

О замечательной новости сообщила платформа UNITED24, отметив, что сбор на восстановление дома в Ирпене закрыт.

Сбор Александра Усика на восстановление дома по улице Лысенко, 14-Г в Ирпене закрыт. Это счастье. Благодаря вкладам доноров со всего мира и персональному вкладу чемпиона удалось собрать 330 тысяч долларов, которые помогут вернуть домой 40 семей.

– говорится в сообщении.

Также управляющая партнерка Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь рассказала сколько средств Александр Усик пожертвовал для фонда UNITED24 и как была собрана последняя сумма, которой не хватало для восстановления дома:

"Набирает меня Александр Усик и говорит: - Слушай, я подумал, что надо завершить сбор на дом в Ирпене, который я патронирую. Тот обещавший донор не переводит, ну это все. Сколько осталось, где-то 2 миллиона гривен? Без проблем, давай реквизиты. Заброшу сейчас. Сбор закрыт. В общем, с декабря 2022 года, с начала своего амбасадорства, Усик пожертвовал более 12 миллионов гривен только через UNITED24. Спасибо, чемпион!" – написала Гресь.