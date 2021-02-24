Российский боец ММА украинского происхождения Алексей Олейник (59-15-1), который выступает в тяжелом дивизионе UFC, исключен из рейтинга в этой весовой категории.

43-летний Олейник 20 февраля техническим нокаутом проиграл американцу Крису Докос, и это его второе поражение подряд.

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В обновленной версии рейтинга UFC американец поднялся на 10 место, а россиянин оказался вне списка топ-10.

Чемпион самого тяжелого дивизиона UFC – американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич. Первый номер рейтинга – франко-камерунский боец смешанных единоборств Франсис Нганну. А Деррик Льюис, который нокаутировал Кертиса Блейдса, поднялся не две ступеньки и занимает второе место.

Что известно об Олейнике

Бывший украинец Алексей Олейник родился в Харькове, но в 2014 году принял решение стать россиянином. Теперь ему запрещен въезд в Украину. Он провел в ММА 75 матчей: одержал 59 побед и потерпел 15 поражений, один раз бой завершился вничью.

Олейник – первый человек в истории ММА, который сражался в четырех десятилетиях.