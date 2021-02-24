Російський боєць ММА українського походження Олексій Олійник (59-15-1), який виступає у важкій дивізіоні UFC, виключений з рейтингу цій ваговій категорії.

43-річний Олійник 20 лютого технічним нокаутом програв американцеві Крісу Докос, і це його друга поразка поспіль.

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В оновленій версії рейтингу UFC американець піднявся на 10 місце, а росіянин виявився поза списком топ-10.

Чемпіоном самого важкого дивізіону UFC є американський боєць хорватського походження Стіпе Міочіч. Перший номер рейтингу – франко-камерунський боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну. А Деррік Льюїс, який нокаутував Кертіса Блейдса, піднявся не дві сходинки і посідає друге місце.

Що відомо про Олійника

Колишній українець Олексій Олійник народився в Харкові, але у 2014 році прийняв рішення стати росіянином. Тепер йому заборонений в'їзд в Україну. Він провів в ММА 75 поєдинків: здобув 59 перемог і зазнав 15 поразок, один раз бій завершився внічию.

Олійник – перша людина в історії ММА, яка билася в чотирьох десятиліттях.