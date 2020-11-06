Чемпион мира по версии WBA в легкой и второй полулегкой весовой категории Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) совершил ДТП, которое произошло минувшей ночью в Южном Балтиморе (штат Мэриленд, США).

Об этом сообщает CBS. Происшествие случилось после полуночи. Местная полиция, прибывшая на место аварии, обнаружила нескольких человек с незначительными повреждениями, один из пострадавших был сразу госпитализирован.

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Полицейские сообщают, что причиной столкновения двух транспортных средств стал неизвестный автомобиль, который проехал на красный сигнал светофора и протаранил другую машину, после чего водитель поспешил скрыться с места происшествия.

Органы правопорядка не подтверждают, находился ли именно Дэвис за рулем автомобиля, но CBS, опираясь на свои источники, заявляет, что за рулем пропавшего автомобиля был именно чемпион мира по боксу.

Что известно о Дэвисе