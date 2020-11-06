Чемпіон світу за версією WBA в легкій і другий напівлегкій ваговій категорії Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) скоїв ДТП, яке сталося минулої ночі в Південному Балтіморі (штат Меріленд, США).

Про це повідомляє CBS. Подія трапилася після опівночі. Місцева поліція, яка прибула на місце аварії, виявила кількох людей з незначними ушкодженнями, один з потерпілих був відразу госпіталізований.

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Поліцейські повідомляють, що причиною зіткнення двох транспортних засобів став невідомий автомобіль, який проїхав на червоний сигнал світлофора і протаранив іншу машину, після чого водій поспішив зникнути з місця події.

Органи правопорядку не підтверджують, чи перебував саме Девіс за кермом автомобіля, але CBS, спираючись на свої джерела, заявляє, що за кермом зниклого автомобіля був саме чемпіон світу з боксу.

Що відомо про Девіса