"Save Mariupol": Галушка и Легкодух принесли Украине две медали на Invictus Games

Украинцы продолжают покорять вершины Игр непокоренных, происходящих в нидерландской Гааге. Еще две награды пополнили сине-желтую копилку.

Еще две медали в копилку Украины

Первую награду 20 апреля получил Виктор Легкодух. Украинец поднялся на второе место пьедестала по итогам соревнований в плотине на тренажере на 4 минуты.

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Интересно, что легкодуху удалось установить новый "персонал бест". Виктор показал результат 807 метров, что на три метра лучше, чем его предыдущий рекорд.



Виктор Легкодух / Фото Invictus Game

Победа для защитников Мариуполя

Еще одно "золото" в гребле на тренажере на 4 минуты принес Игорь Галушка. Ветеран поднялся на пьедестал с сине-желтым флагом со словами "Save Mariupol". Весь мир услышал призыв "Сохранить Мариуполь".

Победитель посвятил эту победу Мариуполю и полку "Азов", мужественно защищающему город от оккупантов. Именно украинские защитники дали Игорю силы, чтобы одержать победу на Играх непокоренных.

Мои собратья сейчас воюют в Мариуполе, без достаточного количества провизии и боеприпасов. Они защищают украинскую землю там и именно благодаря мужеству и силе, я могу бороться здесь! Они дают мне силу!,

– рассказал обладатель "золота".