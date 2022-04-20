Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский. Президент также отметил, что Иван Лепеха завоевал "бронзу".

Заметьте Украинец Лепеха завоевал "бронзу" на Invictus Games

Андрей Бадарак завоевал награды на Invictus Games

Наши продолжают побеждать в Invictus Games! ...Гордимся и болеем!

– написал Президент Украины.

В частности Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Бадарак добавил в копилку Украины две награды:

"золото" в плавании на спине на дистанции 50 метров;

"бронзу" в заплыве на 50 метров брассом.

Добавил также, что Иван Лепеха завоевал бронзу в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем.

Стоит вспомнить, что Invictus Games – это международные спортивные состязания, основанные принцом Гарри. Игры проходят в стиле Паралимпиады. Участники соревнований – раненые военнослужащие и ветераны.

Кстати, Андрей Бадарак – это украинский ветеран Вооруженных сил Украины, родом из Ровенщины. Известно, что Андрей – разведчик, который передвигается на инвалидной коляске, потому что не может ходить после травм позвоночника и ноги. Травмы он получил, защищая Донбасс.