Продолжают покорять олимп

Иван Лепеха стал третьим в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем. Украинцу удалось вырвать медаль для страны в ожесточенной борьбе в финале.

К тему Дочь плененной Паевской получила "бронзу" для Украины на "Играх непокоренных"



Лепеха взял "бронзу" / Фото Invictus Games

Еще раньше Алексей Бобчинец завоевал бронзовую награду в беге на дистанции 1500 метров. Герой Украины – выпускник Военной академии в городе Одессе. Победителем забега стал грузинский ветеран.

Что такое Игры непокоренных Invictus Games – это международные спортивные состязания, основанные принцом Гарри. Игры проходят в стиле Паралимпиады. Участниками соревнований ранены военнослужащие и ветераны.



Бобчинец принес Украине "бронзу" / Фото Invictus Games

Интересно! В копилке сборной Украины уже 10 наград – по 3 золотых и серебряных медали, а также 4 бронзовые. Автором первой награды стал Родион Ситдиков, получивший "золото" в толкании ядра.