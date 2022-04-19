Продолжают покорять олимп
Иван Лепеха стал третьим в плавании на дистанции 50 метров свободным стилем. Украинцу удалось вырвать медаль для страны в ожесточенной борьбе в финале.
К тему Дочь плененной Паевской получила "бронзу" для Украины на "Играх непокоренных"
Лепеха взял "бронзу" / Фото Invictus Games
Еще раньше Алексей Бобчинец завоевал бронзовую награду в беге на дистанции 1500 метров. Герой Украины – выпускник Военной академии в городе Одессе. Победителем забега стал грузинский ветеран.
Что такое Игры непокоренныхInvictus Games – это международные спортивные состязания, основанные принцом Гарри. Игры проходят в стиле Паралимпиады. Участниками соревнований ранены военнослужащие и ветераны.
Бобчинец принес Украине "бронзу" / Фото Invictus Games