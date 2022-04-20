Цікаво, що Легкодуху вдалось встановити новий "персонал бест". Віктор показав результат 807 метрів, що на три метри краще, ніж його попередній рекорд.

До теми Андрій Бадарак додав до скарбнички України дві нагороди на Invictus Games

Першу нагороду 20 квітня здобув Віктор Легкодух. Українець підійнявся на другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у греблі на тренажері на 4 хвилини.



Віктор Легкодух / Фото Invictus Game

Перемога для захисників Маріуполя

Ще одне "золото" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини приніс Ігор Галушка. Ветеран підійнявся на п'єдестал із синьо-жовтим прапором зі словами "Save Mariupol". Увесь світ почув заклик "Зберегти Маріуполь".

Переможець присвятив цю перемогу Маріуполю та полку "Азов", який мужньо боронить місто від окупантів. Саме українські захисники дали Ігорю сили, щоб здобути перемогу на Іграх нескорених.