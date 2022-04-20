Ще дві медалі у скарбничку України Першу нагороду 20 квітня здобув Віктор Легкодух. Українець підійнявся на другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у греблі на тренажері на 4 хвилини. До темиАндрій Бадарак додав до скарбнички України дві нагороди на Invictus Games Цікаво, що Легкодуху вдалось встановити новий "персонал бест". Віктор показав результат 807 метрів, що на три метри краще, ніж його попередній рекорд. Віктор Легкодух / ФотоInvictus Game Перемога для захисників Маріуполя Ще одне "золото" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини приніс Ігор Галушка. Ветеран підійнявся на п'єдестал із синьо-жовтим прапором зі словами "Save Mariupol". Увесь світ почув заклик "Зберегти Маріуполь". Переможець присвятив цю перемогу Маріуполю та полку "Азов", який мужньо боронить місто від окупантів. Саме українські захисники дали Ігорю сили, щоб здобути перемогу на Іграх нескорених. Мої побратими зараз воюють в Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там і саме завдяки їхній мужності та силі, я можу боротися тут! Вони дають мені силу!, – розповів володар "золота". Ігор Галушка / Фото Invictus Game До слова. 19 квітня українці здобули 3 медалі наInvictus Game. "Бронзу" приніс Іван Лепеха.Андрій Бадарак став автором золотої та бронзової нагород.