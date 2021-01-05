Ливерпуль продлил серию без побед в английской Премьер-лиге до трех матчей. В понедельник, 4 января, Ливерпуль проиграл Саутгемптону в 17 туре АПЛ.

Саутгемптон – Ливерпуль 1:0

Гол: Ингс, 2

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Ливерпуль пропустил уже на старте, матча, пишет 24 канал. После розыгрыша стандарта Дэнни Ингс, в свое время играл за "мерсисайдцев", оказался один в штрафной и перекинул Алиссон.

В течение первого тайма Ливерпуль не создал ни одного стопроцентного момента, когда "святые" едва не реализовали опасную контратаку.

За весь второй тайм команды снова не смогли создать хотя бы несколько моментов. Единственный шанс Ливерпуля был в начале тайма, когда Вейналдум попал в штрафной в руку защитника. И арбитр не поставил пенальти.

В итоге Ливерпуль проиграл второй матч в сезоне. В предыдущих двух поединках подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью. Если Манчестер Юнайтед не проиграет свой матч, то возглавит турнирную таблицу.

Саутгемптон – Ливерпуль видеообзор