Ліверпуль продовжив серію без перемог в англійській Прем'єр-лізі до трьох матчів. У понеділок, 4 січня, Ліверпуль програв Саутгемптону у 17 турі АПЛ.

Саутгемптон – Ліверпуль 1:0

Гол: Інгс, 2

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Ліверпуль пропустив уже на старті, матчу, пише 24 канал. Після розіграшу стандарту Денні Інгс, який свого часу грав за "мерсисайдців", опинився наодинці у штрафному та перекинув Аліссона.

Протягом першого тайму Ліверпуль не створив жодного стовідсоткового моменту, коли "святі" ледь не реалізували небезпечну контратаку.

За весь другий тайм команди знову не спромоглися створити бодай декілька моментів. Єдиний шанс Ліверпуля був на початку тайму, коли Вейналдум влучив у штрафному майданчику в руку захисника. Та арбітр не поставив пенальті.

У підсумку Ліверпуль програв другий матч у сезоні. У попередніх двох поєдинках підопічні Юргена Клоппа зіграли внічию. Якщо Манчестер Юнайтед не програє свій матч, то очолить турнірну таблицю.

Саутгемптон – Ліверпуль відеоогляд