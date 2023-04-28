27 апреля Борнмут сыграл на выезде против аутсайдера АПЛ Саутгемптона. Илья Забарный попал в заявление "вишен" и начал поединок на скамье запасных гостей, сообщает 24 Канал.

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Помог команде одержать важную победу

Еще без украинского на поле его команде удалось открыть счет. На 50-й минуте Маркус Таварнье стал автором гола Борнмута, поведшего в матче 0:1.

Забарный появился на футбольном поле на 68-й минуте, заменив Маркоса Сенеши.

За полученное время Илья 8 раз встречался с мячом, сделал 1 отбор, отдал 3 из 4 точных паса, дважды вынес мяч и сделал 1 успешную длинную передачу. Бывший динамовец стал лучшим футболистом Борнмута, явившимся из замены по версии статистического портала WhoScored.

Забарный помог гостям удержать минимальный, но главное, что победный счёт.

Борнмут обыграл Саутгемптон, который с 24 очками продолжает занимать последнюю 20 позицию в турнирной таблице АПЛ. "Вишни" идут на 14-й строчке, имея в своем активе 36 баллов.

Клубу украинского защитника удалось реабилитироваться в глазах своих болельщиков за разгромное домашнее поражение от Вест Хэма 0:4, которое было в 32-м туре АПЛ.