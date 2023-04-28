27 квітня Борнмут зіграв на виїзді проти аутсайдера АПЛ Саутгемптона. Ілля Забарний потрапив у заяву "вишень" та розпочав поєдинок на лаві запасних гостей, повідомляє 24 Канал.

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Допоміг команді здобути важливу перемогу

Ще без українця на полі його команді вдалось відкрити рахунок. На 50-й хвилині Маркус Таварньє став автором голу Борнмута, який повів у матчі 0:1.

Забарний з'явився на футбольному полі на 68-й хвилині, замінивши Маркоса Сенеші.

За отриманий час Ілля 8 разів зустрічався з м'ячем, зробив 1 відбір, віддав 3 з 4 точних паси, двічі виніс м'яч і зробив 1 успішну довгу передачу. Колишній динамівець став найкращим футболістом Борнмута, який з'явився із заміни за версією статистичного порталу WhoScored.

Забарний допоміг гостям втримати мінімальний, але головне, що переможний рахунок.

Борнмут обіграв Саутгемптон, який із 24 очками продовжує обіймати останню 20-ту позицію у турнірній таблиці АПЛ. "Вишні" йдуть на 14-й сходинці, маючи у своєму активі 36 балів.

Клубу українського оборонця вдалось реабілітуватись в очах своїх уболівальників за розгромну домашню поразку від Вест Хема 0:4, яка була у 32-му турі АПЛ.