Найкращий боксер світу незалежно від вагової ваги Сауль Альварес у ніч з 27 на 28 лютого провів бій проти Авні Йилдирима. Альварес виставив на кін титули WBC та WBA у рамках 2 середньої ваги й здобув впевнену перемогу.

Альваресу вистачило 3 раунди

Поєдинок мексиканця з представником Туреччини відбувся на Hard Rock Stadium у Маямі (США).

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Сауль Альварес зумів здобути достроково перемогу над обов'язковим претендентом.

Йилдирим спокійно розпочав бій та вирішив не кидатися в атаку. Натомість Канело зосередився на ударах по корпусу. Йилдирим витримав не тільки їх, але й аперкоти, які посипалися у 2 раунді.

У 3 раунді Канело додав у потужності й відправив претендента на канвас красивою "двійкою".

Йилдирим відмовився виходити на 4 раунд – дострокова перемога Альвареса.

Для Альвареса перемога над Йилдиримом стала вже 44 на професійному ринзі. Також у його пасиві одна поразка та дві нічиї.