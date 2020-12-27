Не успел Сауль Альварес провести бой против Каллума Смита, как получил соперника на следующий поединок. Лидер рейтинга P4P проведет обязательную защиту титула WBC.

Альварес проведет защиту титула WBC

27 февраля 2021 года Альварес впервые с 2011-го проведет бой в родной Мексике. Как информирует BoxingScene, Канело проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBC из Турции Авни Йылдырыма.

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Бой состоится в Гвадалахаре.

Йылдырым – следующий соперник Канело согласно распоряжению WBC. Йылдырым очень хороший боец, желающий сразиться с лучшим. А если он в состоянии это сделать, то и мы хотим того же. Почему нет?,

– сообщил тренер и одновременно менеджер мексиканца Эдди Рейносо.

Для Йылдырыма это будет первый бой за два года. Турецкий боксер не выходил на ринг с февраля 2019 года, когда проиграл раздельным техническим решением судей Энтони Дирреллу.

Головкин подождет?

Альварес и казахстанский боксер Геннадий Головкин практически одновременно провели свои бои в декабре 2020 года.

Оба боксера одержали победы и заявили, что готовы провести третий бой. Первый бой между ними завершился ничьей, а во втором выиграл Канело.