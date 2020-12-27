Не встиг Сауль Альварес провести бій проти Каллума Сміта, як отримав суперника на наступний поєдинок. Лідер рейтингу P4P проведе обов'язковий захист титулу WBC.

Альварес проведе захист титулу WBC

27 лютого 2021 року Альварес вперше з 2011-го проведе бій у рідній Мексиці. Як інформує BoxingScene, Канело проведе захист титулів проти обов'язкового претендента по лінії WBC з Туреччини Авні Йилдирима.

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Бій відбудеться у Гвадалахарі.

Йилдирим – наступний суперник Канело відповідно до розпорядження WBC. Йилдирим дуже хороший боєць, який бажає битися з кращим. А якщо він в змозі це зробити, то і ми хочемо того ж. Чому ні?,

– повідомив тренер та водночас менеджер мексиканця Едді Рейносо.

Для Йилдирима це буде перший бій за два роки. Турецький боксер не виходив у ринг з лютого 2019 року, коли програв роздільним технічним рішенням суддів Ентоні Дірреллу.

Головкін зачекає?

Альварес та казахстанський боксер Геннадій Головкін практично одночасно провели свої бої в грудні 2020 року.

Обидва боксери здобули перемоги та заявили, що готові провести третій бій. Перший бій між ними завершився нічиєю, а в другому виграв Канело.