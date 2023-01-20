В четверг в Эр-Рияде прошел выставочный поединок с участием легенд футбола. Команда звезд Саудовской Аравии противостояла французскому ПСЖ. 24 канал.
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За первых играл новичок Аль-Насра Криштиану Роналду, тогда как в составе парижан был новоиспеченный чемпион мира и извечный визави CR7 Лионель Месси. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу ПСЖ.
Криштиану оформил дубль, тогда как Лео тоже не ушел с поля без забитого гола. После поединка обе звезды футбола выложили общие фотографии в инстаграм.
Жесть уважения друг к другу
Месси в сторож запостил видео с поздравлением с Роналду перед игрой. В свою очередь, португалец у себя на странице выложил фото, как он после игры обнимается с аргентинцем и общается о чем-то.
Месси здоровается с Роналду:
Общий снимок на странице CR7 / instagram.com/cristiano
Менее чем за сутки эта фотография набрала 22,5 миллиона понравившихся. Напомним, что страница Роналду в инстаграмме является самой популярной для этой соцсети. На нее подписано 537 миллионов пользователей.
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Напомним, что последняя до этого встреча Месси и Роналду прошла в 2020 году. Ювентус с португальцем разгромил в гостях Барселону аргентинца, а сам Роналду оформил дубль с пенальти.
Видеообзор матча звезд Саудовской Аравии против ПСЖ: