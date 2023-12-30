Не понравились политические баннеры: в Саудовской Аравии сорвали матч Суперкубка Турции
Источник:Milliyet
Турецкий футбол продолжает лихорадить. Очередной скандал с политическим оттенком произошел во время розыгрыша Суперкубка Турции.
В рамках празднования 100-летия провозглашения Турецкой республики и футбольной федерации было решено провести Суперкубок в Саудовской Аравии. Победитель трофея должен был определиться во встрече команд Фенербахче и Галатасарай.
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Саудитам не понравились политические лозунги
В Эр-Рияд съехались болельщики грандов турецкого футбола. В честь праздника они вывесили баннеры с изображением национального героя Кемаля Ататюрка и лозунгом: "Мир дома, мир – в мире". Также перед началом поединка должен был прозвучал гимн Турции.
Однако такая политическая акция не понравилась хозяевам стадиона в Эр-Рияде. Местные власти согласились на исполнение гимна, но были против баннеров с Ататюрком. В результате стороны не нашли компромисс в этом вопросе.
Команды решили поддержать протест и не появились на поле. В итоге Суперкубок Турции был перенесен на более поздний срок. Где именно он состоится, пока не известно.
Матч Суперкубка Турции не состоялся из-за изображения Ататюрка / /twitter.com/eurofootcom
Скандалы в Турции не утихают
- Напомним, что это не первый скандал в турецком футболе. Ранее президент Анкарагюджю Фарук Коджа избил судью после матча его команды против Ризеспора.
- Во время другого матча чемпионата Турции произошла массовая драка с участием футболистов и технического персонала. В итоге арбитр показал пять красных карточек.