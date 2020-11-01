Mercedes в седьмой раз выиграл Кубок конструкторов в Формуле-1
Немецкая команда Формулы-1 Mercedes 1-го ноября досрочно выиграла Кубок конструкторов сезона-2020. Mercedes оформил победу за четыре этапа до завершения сезона.
Mercedes за 13 гонок сезона-2020 набрал 435 очков и стал недосягаемым для конкурентов. Об этом сообщает 24 канал.
К теме: Хэмилтон одержал драматическую победу в Имоле, сход Ферстаппена и наезд Стролла на механика
В Имоле Mercedes оформил так называемый дубль, ведь гонку выиграл Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас финишировал вторым.
Также успеху немецкой команды поспособствовало то, что Red Bull не набрал очков.
Red Bull, занимающий вторую строчку, набрал 226 очков и математически не сможет опередить Mercedes. Третье место удерживает Racing Point.
Седьмая победа Mercedes
Mercedes – неизменный победитель Кубка конструкторов с 2014 года. До того с 2010 года четыре подряд победы одерживал Red Bull.
Больше всего раз Кубок конструкторов завоевала итальянская команда Ferrari – 16. На втором месте Williams – 9. На одну победу меньше у McLaren (8).
Поделиться новостью