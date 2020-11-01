Немецкая команда Формулы-1 Mercedes 1-го ноября досрочно выиграла Кубок конструкторов сезона-2020. Mercedes оформил победу за четыре этапа до завершения сезона.

Mercedes за 13 гонок сезона-2020 набрал 435 очков и стал недосягаемым для конкурентов. Об этом сообщает 24 канал.

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В Имоле Mercedes оформил так называемый дубль, ведь гонку выиграл Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас финишировал вторым.

Также успеху немецкой команды поспособствовало то, что Red Bull не набрал очков.

Red Bull, занимающий вторую строчку, набрал 226 очков и математически не сможет опередить Mercedes. Третье место удерживает Racing Point.

MAKING @F1 #HIS7ORY! ️ WE ARE CHAMPIONS OF THE WORLD FOR A SEVENTH TIME!! pic.twitter.com/FqAHS6yYza — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020

A phenomenal achievement from @MercedesAMGF1 as they rewrite the F1 record books



The first team in history to win seven straight constructor titles! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/iYIKKrkuU7 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Седьмая победа Mercedes

Mercedes – неизменный победитель Кубка конструкторов с 2014 года. До того с 2010 года четыре подряд победы одерживал Red Bull.

Больше всего раз Кубок конструкторов завоевала итальянская команда Ferrari – 16. На втором месте Williams – 9. На одну победу меньше у McLaren (8).