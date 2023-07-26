Аль-Хиляль предложил нападающему ПСЖ зарплату в размере космических 700 миллионов евро за сезон (с учетом всех бонусов). Просто не укладывается в уме, как можно зарабатывать такие деньги. А саудиты еще раз доказывают, что имеют полные карманы денег, которыми любят просто разбрасываться.

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Мировые звезды спорта готовы "составить конкуренцию" Мбаппе

На это предложение стали реагировать мировые звезды спорта. Звезда НБА Яннис Адетокунбо предложил Аль-Хилялю свою кандидатуру взамен Мбаппе.

Также с юмором отреагировал на космические деньги самый быстрый человек мира Усэйн Болт. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике заявил, что готов возобновить свою спортивную карьеру, чтобы зарабатывать деньги, как может получать Мбаппе.

Я готов возобновить карьеру на один год за зарплату 776 миллионов долларов,

– написал Болт на своей странице в твиттере.

Отметим, что успешный легкоатлет, окончивший в 2017-м году профессиональную карьеру, имеет за своей спиной футбольный опыт. После окончания легкоатлетической карьеры Болт провел несколько товарищеских поединков в составе австралийского Сентрала Коста Маринерса.

Усэйн пробыл в структуре клуба 8 недель и даже оформил дубль в пробном матче. Далее сторонам не удалось договориться о коммерческом соглашении. Напомним, что в первую очередь контракт Болта не имел определенного срока.

Также был слух, что Болтом интересовалась мальтийская Валетта.