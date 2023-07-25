Мы посчитали, сколько звезда будет зарабатывать за каждое измерение времени, в случае согласия. Сайт 24 канала сравнил, что можно купить за эти деньги или их значение для украинца.

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Суммы, которые сложно осознать

За 1 год Килиан может заработать 700 миллионов евро – это трансферная цена 20 Месси (по версии Transfermarkt ). За месяц игры в футбол в Аль-Хиляле француз мог бы закрыть 8 месяцев финансирования всего украинского спорта – это 58,33 миллиона евро.

Неделя работы футболиста была оценена в 13.3 миллиона евро, что является ценой 68 БПЛА EOS C VTOL, на которые объявил сбор Сергей Притула и в течение той же недели по всей Украине граждане и бизнес донатят на 15 таких комплексов дронов для ГУР.

Впечатляет воображение возможный доход француза в сутки – это 1.9 миллиона евро, что эквивалентно 905 Mavic 3, а также за час – почти 80 тысяч евро, а это, на секундочку, 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в больших городах Украины.

Каждая минута в статусе игрока Аль-Хиляля может приносить Мбаппе iPhone 14 Pro Max (1332 евро), а ежесекундный заработок – это приблизительная средняя зарплата украинца за 1 рабочий день (22 евро или 900 гривен).



Что можно купить за зарплату Мбаппе / Инфографіка 24 канала

Отметим. Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года, чемпион Франции не собирается отпускать футболиста бесплатно, поэтому принял предложение Аль-Хиляля в 300 миллионов евро, которая является рекордной в истории футбола, но решение теперь за Мбаппе.