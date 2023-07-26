Аль-Хіляль запропонував нападнику ПСЖ зарплату у розмірі космічних 700 мільйонів євро за сезон (з урахуванням усіх бонусів). Просто не вкладається у голові, як можна заробляти такі гроші. А саудити вкотре доводять, що мають повні кишені грошей, якими люблять просто розкидатись.

Цікаво Світ зійшов із розуму: що можна купити за божевільні гроші, які пропонують саудити Мбаппе

Світові зірки спорту готові "скласти конкуренцію" Мбаппе

На таку пропозицію почали реагувати світові зірки спорту. Зірка НБА Янніс Адетокунбо запропонував Аль-Хілялю свою кандидатуру на заміну Мбаппе.

Також із гумором відреагував на космічні гроші найшвидша людина світу Усейн Болт. Восьмиразовий олімпійський чемпіон із легкої атлетики заявив, що готовий відновити свою спортивну кар'єру, аби заробляти такі гроші, як може отримувати Мбаппе.

Я готовий відновити кар’єру на один рік за зарплату 776 мільйонів доларів,

– написав Болт на своїй сторінці у твітері.

Відзначимо, що успішний легкоатлет, який у 2017-му році закінчив професійну кар'єру, має за своєю спиною футбольний досвід. Після закінчення легкоатлетичної кар'єри Болт провів декілька товариських поєдинків у складі австралійського Сентрал Кост Марінерс.

Усейн пробув у структурі клубу 8 тижнів і навіть оформив дубль у пробному матчі. Далі сторонам не вдалось домовитись щодо комерційної угоди. Нагадаємо, що першочергово контракт Болта не мав певного терміну.

Також були чутки, що Болтом цікавилась мальтійська Валетта.