25 июля "Наполи" встречался с "Сассуоло" в матче 36 тура Серии А. "Сассуоло" четыре раза отмечался в воротах соперников, но все голы были отменены арбитром.

Наполи – Сассуоло 2:0

Голы: Хюсай, 8, Аллан, 90+3

Незачисленные голы: Джуричич, 32, 37, Капуто, 49, Берарди, 61, (все – "Сассуоло")

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Бенефис арбитра

Уже на 8-й минуте встречи хозяева открыли счет. Невероятный выстрел из-за пределов штрафной выполнил Хюсай и отправил мяч в нижний угол ворот – 1:0.

На 32-й минуте встречи счет сравнял Джуричич, но гол был отменен из-за офсайда.

За несколько минут все тот же Джуричич сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в сетку низом по центру ворот. Но рефери сигнализировал, что воспользуется помощью системы VAR. Просмотрев повтор, гол был отменен из-за положения вне игры.

По сценарию первой 45-минутки

Во втором тайме фортуна снова была не на стороне гостей. Капуто переиграл вратаря, увеличив голевой задел собственной команды. Радость игроков команды "Сассуоло" оказалась преждевременной, поскольку арбитр, воспользовавшись помощью VAR, не засчитал результативный удар из-за положения вне игры.

Берарди оказался первым на мяче в штрафной и нанес невероятный удар низом по центру ворот. Однако, Оспина был к нему готов и исполнил блестящий сейв.

На 61-й минуте Берарди пробил мимо голкипера – снова офсайд.

Политано разочаровал болельщиков хозяев. Мяч, после его удара в одно касание из пределов штрафной, попал в правую стойку.

Аллан нанес невероятный удар в одно касание с границы штрафной. Голкипер не смог остановить мяч, который влетел в нижний угол ворот, срикошетив от штанги – 2:0.

Итоговый счет встречи – 2:0.

Обзор матча Наполи – Сассуоло

Турнирная таблица Серии А