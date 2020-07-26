25 липня "Наполі" зустрічався із "Сассуоло" у матчі 36 туру Серії А. "Сассуоло" чотири рази відзначався у воротах суперників, але всі голи були скасовані арбітром.

Наполі – Сассуоло 2:0

Голи: Хюсай, 8, Аллан, 90+3

Незараховані голи: Джурічич, 32, 37, Капуто, 49, Берарді, 61, (всі – "Сассуоло")

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Бенефіс арбітра

Вже на 8-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок. Неймовірний постріл з-за меж штрафного майданчика виконав Хюсай та відправив м'яч у нижній кут воріт – 1:0.

На 32-й хвилині зустрічі рахунок зрівняв Джурічич, але гол був скасований через офсайд.

За декілька хвилин все той же Джурічич зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку низом по центру воріт. Але рефері сигналізував, що скористається допомогою системи VAR. Переглянувши повтор гол був скасований через положення поза грою.

За сценарієм першої 45-хвилинки

У другому таймі фортуна знову була не на стороні гостей. Капуто переграв воротаря, збільшивши гольовий доробок власної команди. Радість гравців команди "Сассуоло" виявилась передчасною, оскільки арбітр скориставшись допомогою VAR не зарахував результативний удар через положення поза грою.

Берарді опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та завдав неймовірного удару низом по центру воріт. Однак, Оспіна був до нього готовий і виконав блискучий сейв.

На 61-й хвилині Берарді пробив повз голкіпера – знову офсайд.

Політано розчарував вболівальників господарів. М'яч, після його удару в один дотик з меж штрафного майданчика, влучив у праву стійку.

Аллан завдав неймовірного удару в один дотик з межі штрафного майданчика. Голкіпер не зміг зупинити м'яч, який влетів у нижній кут воріт, зрикошетивши від стійки – 2:0.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Огляд матчу Наполі – Сассуоло

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