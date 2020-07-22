"Мілан" у 35 турі чемпіонату Італії переміг "Сассуоло". "Россонері" на виїзді обіграти непростого суперника завдяки дублю шведського ветерана Златана Ібрагімовича.

Сассуоло – Мілан 1:2

Голи: Капуто, 42 (п) – Ібрагімович, 19, 45+2

Вилучення: Бурабія, 45+7 (Сассуоло)

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Уже на 19-й хвилині гри "россонері" відкрили рахунок, повідомляє 24 канал.

Ібрагімович розпочав атаку своєї команди віддавши пас на флангах. Швед побіг у штрафний господарів, де його верховою передачею знайшов Чалханоглу. Такі моменти Златан лускає, мов насіння. Удар головою в падінні – 1:0.

Чалханоглу та Ібрагімович спробували повторити перший гол: оборонці знову проґавили Златана, проте цього разу команду виручив голкіпер Консільї.

Футболісти "Сассуоло" мали свій момент після подачі зі штрафного. Капуто головою зрізав у ворота, але не влучив.

Наприкінці тайму команди обмінялися голами. "Сассуоло" заробило пенальті, яке впевнено реалізував Капуто. Натомість у "Мілана" вдруге спрацювала зв'язка Чалханоглу – Ібрагімович.

Турецький хавбек вивів Златана віч-на-віч з воротарем і швед легко обіграв останнього – 2:1.

У компенсований до першого тайму на вилучення награв гравець "Сассуоло" Бурабія. Таким чином, "Мілану" не склало проблеми в другому таймі відстояти перемогу в більшості.

"Мілан" перервав серію "Сассуоло" з 8 поспіль матчів без поразок. Завдяки звитязі "Мілан" закріпився на 5-у місці.

Сассуоло – Мілан відеоогляд

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