"Карпаты" готовят иск в ФИФА на "Шахтер"
"Карпаты" планируют подать иск на донецкий "Шахтер" в ФИФА. Дело касается трансфера футболиста Густаво Бланко-Лещука.
Как сообщает Sport Arena, причина иска – недополученные от "Шахтера" средства за трансфер экс-карпатовца Бланко-Лещука в другой клуб.
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Сообщается, что согласно условиям перехода форварда из "Карпат" в "Шахтер", львовский клуб получал определенный процент при следующем трансфере футболиста.
По неофициальной информации, говорится примерно о 200 тысячах долларов. Вероятно, "Карпаты" требуют именно эти 200 тысяч долларов.
Трансферная история Густаво
"Карпаты" подписали контракт с Густаво зимой 2016 года. Футболист перешел, как свободный агент из шведского "Ассириска ФФ".
В январе 2017 года бразилец стал футболистом "Шахтера" за 400 тысяч евро. За пол года в лагере "Шахтера" он сыграл во всех турнирах 33 матча, в которых отметился 8 голами.
В августе 2018 года форвард был отдан в аренду в испанскую "Малагу". Летом 2019-го Густаво перешел в турецкий клуб "Антальяспор", подписав 4-летний контракт.