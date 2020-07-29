"Карпаты" планируют подать иск на донецкий "Шахтер" в ФИФА. Дело касается трансфера футболиста Густаво Бланко-Лещука.

Как сообщает Sport Arena, причина иска – недополученные от "Шахтера" средства за трансфер экс-карпатовца Бланко-Лещука в другой клуб.

Достойно внимания: "Карпаты" обратились в ФИФА за долг "Ривер Плейта" за скандального игрока

Сообщается, что согласно условиям перехода форварда из "Карпат" в "Шахтер", львовский клуб получал определенный процент при следующем трансфере футболиста.

По неофициальной информации, говорится примерно о 200 тысячах долларов. Вероятно, "Карпаты" требуют именно эти 200 тысяч долларов.

Трансферная история Густаво

"Карпаты" подписали контракт с Густаво зимой 2016 года. Футболист перешел, как свободный агент из шведского "Ассириска ФФ".

В январе 2017 года бразилец стал футболистом "Шахтера" за 400 тысяч евро. За пол года в лагере "Шахтера" он сыграл во всех турнирах 33 матча, в которых отметился 8 голами.

В августе 2018 года форвард был отдан в аренду в испанскую "Малагу". Летом 2019-го Густаво перешел в турецкий клуб "Антальяспор", подписав 4-летний контракт.