Молодіжна збірна Росії з веслування збиралася виступити на чемпіонаті Європи в німецькому Крефельді. Змагання відбудуться з 25 по 27 серпня. Проте представників країни-агресора за доброю традицією відправили слідом за російським кораблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Безпечніше без росіян

Влада Німеччини відмовила у видачі віз російським веслувальникам. Про це побідкався головний тренер команди Олександр Зюзін. За його словами, оргкомітет змагань схвалив заявку "нейтральних" спортсменів, але невідомі сили втрутилися в події.

Німеччина не відкрила нам візи, на жаль, на першість Європи ми не поїдемо. Усі заявлені учасники вирушать на відкриту першість Білорусі серед молоді до 23 років,

– розповів Зюзін.

Тепер російським спортсменам доведеться їхати до свого союзника по агресії Білорусь та розважати "Картопляного дуче" Алєксандра Лукашенка. Це дуже гарна перспектива для молодих веслувальників з терористичної федерації.

Зазначимо, що росіянам не вперше вказують на їхнє місце в міжнародному спорті. Спортсмени з Білорусі та Росії не поїдуть на чемпіонат світу-2023 з веслування, який відбудеться в німецькому Дуйсбургу. Причина дуже поважна – організатори турніру не гарантують безпеку "нейтральним" атлетам, чиї країни щодня вбивають українців.