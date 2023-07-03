В конце апреля Международная федерация каноэ-гребли приняла решение о допуске представителей России и Беларуси к международным соревнованиям. Страны-террористы должны были сделать заявку со списком спортсменов, соответствующих статусу нейтральных атлетов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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А что произошло?

Однако на болотах решили пропустить чемпионат мира-2023. Об этом сообщил главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод. По его словам, организаторы не могут обеспечить безопасность представителям страны-террористки.

В июне мы получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира для спортсменов до 19 и 23 лет, и от немецкой, где пройдет взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах из-за того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашение на эти соревнования,

– сказал Костоглод.

Как известно, главным лоббистом возвращения россиян и белорусов в мировой спорт является президент МОК Томас Бах. Однако не все международные федерации и страны мечтают увидеть на соревнованиях представителей стран, совершающих геноцид украинцев.

К слову. Чемпионат мира-2023 по гребле состоится с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге. На прошлогоднем ЧМ, который проходил в Канаде, украинские гребцы получили 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В медальном зачете Украина заняла 7-е место.