После начала полномасштабной войны России против Украины мировой спорт начал вводить санкции против страны-агрессорки. Команды дисквалифицировали по соревнованиям, как и большинство индивидуальных атлетов.

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Британцы пошли навстречу России

Впрочем, в марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. К сожалению, большинство из них это и сделали, бан против террористов продлили единицы.

Теперь же МОК должен принять решение по участию спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх-2024, которые должны пройти в Париже. Похоже, что и здесь комитет пойдет на уступки террористам.

Удивила позиция Британской олимпийской ассоциации, которая вместе с Украиной была одним из главных сторонников полного отстранения россиян. Исполнительный директор организации Энди Энсон заявил, что ассоциация поддержит нейтральный статус для россиян и белорусов на Играх-2024.

Мы поддерживаем наличие независимых спортсменов. Мы не хотим, чтобы атлетов все время наказывали за конфликты по всему миру. Так как национальная ассоциация мы поддерживаем их возвращение. Мы пришли к отметке, когда нас это удовлетворяет. Конечно, будут люди, которые не согласятся, но у нас есть позиция, которой мы сейчас удовлетворены. Россиян отстранили от многих международных мероприятий в преддверии Олимпиады-2024. Так что их не так много, кому удалось квалифицироваться. Мы ожидаем сотни нейтральных атлетов, а не 400, как это было в Токио,

– отметил Энтон.

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Что такое "нейтральный спортсмен"

Отмечается, что граждане России и Белоруссии смогут выступать под нейтральным флагом без гимна своей страны. Атлеты должны доказать свою неподдержку войны в Украине и непричастность к армии РФ.

Ранее Международный паралимпийский комитет уже поддержал участие россиян и белорусов в Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Финальное решение по этому вопросу от МОК ожидается в начале 2024 года.