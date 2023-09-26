Поблажка террористам: УЕФА допустит детские команды из России к футбольным турнирам

Европейский футбольный союз считает, что российские дети не должны нести ответственность за войну. О будущем украинских детей, пострадавших от ракет окупантов, УЕФА не думает в этом вопросе.

С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал санкции на Россию. Команды не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальных атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Шаг навстречу России

Не стал исключением и футбол. Еще в феврале прошлого года УЕФА отстранил все российские клубы от еврокубков. Позже ФИФА не допустила Россию к матчам квалификации ЧМ-2022.

Впрочем, европейский футбольный орган решил сделать шаг навстречу стране-агрессорке. Как сообщает официальный сайт УЕФА, организация планирует допустить российские команды в возрасте до 17 лет к международным соревнованиям.

Почему детям можно?

Отмечается, что союз продолжает осуждать Россию за военную агрессию против Украины и не намерен возвращать взрослые команды. Впрочем, по их мнению, "действия взрослых не должны лишать детей права на международный футбол".

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Ожидается, что команды U-17 уже в этом сезоне будут допущены к турнирам УЕФА. При этом им запретят играть с российской символикой и гимном, а матчи будут проводить на нейтральной территории.

Отметим, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин сказал, что Россия не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война. Правда, российским футболистам до сих пор можно выступать в европейских командах.