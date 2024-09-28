Нейтральный статус отсутствует: россиянам ответили на вопрос о возвращении в биатлоне

Российские спортивные чиновники надеялись под "нейтральным" статусом вернуться к международным турнирам. Однако отдельные ассоциации не собираются идти на уступки агрессорам.

В сербском Белграде до конца недели продлится Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). На нем не будут рассматривать вопрос по возвращению российских и белорусских спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россиян и белорусов не будет на топ-турнирах по биатлону

В IBU объяснили представителям пропагандистских медиа, что отстранение биатлонистов из России и Беларуси остаются в силе. Все из-за правил организации.

Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU отсутствует положение об участии спортсменов в нейтральном статусе,

– сообщила IBU российским СМИ.

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