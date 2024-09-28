У сербському Белграді до кінця тижня триватиме Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). На ньому не будуть розглядати питання з повернення російських та білоруських спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіян та білорусів не буде на топ-турнірах з біатлону

У IBU пояснили представникам пропагандистських медіа, що відсторонення біатлоністів з Росії та Білорусі залишаються в силі. Все через правила організації.

Рішення конгресу від 2022 року залишиться в силі. Це означає, що російські спортсмени не братимуть участі у змаганнях. У правилах IBU відсутнє положення щодо участі спортсменів у нейтральному статусі,

– повідомила IBU російським ЗМІ.

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