В сербском Белграде до конца недели продлится Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). На нем не будут рассматривать вопрос по возвращению российских и белорусских спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Россиян и белорусов не будет на топ-турнирах по биатлону
В IBU объяснили представителям пропагандистских медиа, что отстранение биатлонистов из России и Беларуси остаются в силе. Все из-за правил организации.
Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU отсутствует положение об участии спортсменов в нейтральном статусе,
– сообщила IBU российским СМИ.
Санкции против России в лыжном спорте
- Напомним, что на Конгрессе 2022 года было принято решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов. Санкции были связаны с началом полномасштабного вторжения в Украину.
- Биатлонисты из стран-террористок полностью пропустили два международных сезона: 2022/23 и 2023/24. Не будет их и в новом сезоне Кубка мира, который стартует 30 ноября с этапа в финском Контиолахти. А также на чемпионате мира 2025 по биатлону, который начнется в швейцарском Ленцергайде 12 февраля.
- Отметим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) тоже продлила действие санкций. Это вызвало сильное раздражение в России. В ответ глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила бомбить Лондон.