Мировой спорт массово вводит санкции против России из-за военной агрессии этой страны против Украины. Команды из РФ не допускаются к соревнованиям, а индивидуальные спортсмены допускаются только под нейтральным флагом.

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Не стал исключением и конькобежный спорт. Международный союз полностью отстранил спортсменов из России и Беларуси, но заявил, что готов изучить варианты с их возвращением.

Между тем у организации уже появляются двойные стандарты. Дело в том, что Международный союз конькобежцев решил наложить санкции только на спортсменов. А вот на официальных лиц это правило, судя по всему, не распространяется.

Союз включил россиян и белорусов в шорт-лист судей и стартеров соревнований на сезон 2023-2024. При этом отмечается, что в настоящее время представители РФ и Беларуси не могут участвовать в турнирах.

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Список будет окончательно утвержден 1 августа 2023 года. Поэтому есть подозрение. что до этой даты Международный союз конькобежцев может отменить бан для спортсменов и официальных лиц из стран-террористок.