Такое исключение бокса из олимпийской программы могло быть из-за сотрудничества Международной боксерской ассоциации (IBA) с российской компанией Газпром. А 22 июня МОК исключил из своего состава IBA, где уже резко отреагировали на решение Международного олимпийского комитета.

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Украинские боксеры будут дальше покорять Олимпийские игры

А сторонникам бокса не следует волноваться. Генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер пообещал, что боксеры будут продолжать соревноваться на Олимпийских играх, исключением не станут соревнования во французском Париже, которые стартуют в 2024 году.

Да, конечно, мы можем гарантировать, что бокс будет в программе в Париже и Лос-Анджелесе-2028,

– заявил Де Кеппер.

Это отличные новости для украинских боксеров, традиционно приносящих нашей стране медали на Олимпиадах.

Отметим, что Олимпиада-2024 в Париже начнется 26 июля и продлится до 11 августа.

Сейчас ведутся разговоры о допуске к ОИ-2024 российским и белорусским спортсменам. Окончательное решение будет ближе к началу Игр.

Напомним, что МОК своими нелепыми рекомендациями вернул представителей враждебных стран в международные соревнования в нескольких видах спорта. Теперь Комитет попытается вернуть их еще и на главные соревнования по жизни каждого спортсмена. МОК не удастся усидеть на двух стульях. Нужно выбирать – либо быть вместе со всем цивилизованным миром, либо поддерживать "великую страну" и страну самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко.