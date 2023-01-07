Пусть играют голыми: Adidas отказался одевать сборную России из-за войны в Украине

Известный немецкий бренд не захотел пачкать свое имя контактами с дикими захватчиками. В 2023 году россияне попытаются найти нового технического спонсора.

После начала полномасштабной войны России против Украины российский футбол подвергся серьезным санкциям от УЕФА и ФИФА. Местные клубы не допустили в еврокубки, а сборную дисквалифицировали по отбору на ЧМ-2022 и лишили участия в квалификации Евро-2024.

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Еще в марте прошлого года немецкая компания Adidas прекратила сотрудничество с командой Валерия Карпина, которая длилась почти 15 лет. Впрочем, сборная оккупантов продолжала выступать в ее форме в 2022 году.

Однако с нового года россияне уже не будут играть в экипировке известного бренда. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков в интервью российским средствам массовой пропаганды.

Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Нового партнера объявим в первом квартале. Теперь проводим переговоры, будет новый технический спонсор,

– заявил Дюков.

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Отметим, что в 2022 году сборная России показала невероятные результаты, не проиграв ни одного матча. В сентябре подопечные Карпина сверхуверенно переиграли мощную команду Кыргызстана (2:1), а в ноябре героически отстояли нулевые ничьи в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

К слову, в конце прошлого года россияне планировали выйти из УЕФА и перейти в азиатскую конфедерацию. Впрочем, представители АФК не гарантировали России места в своем сообществе, поэтому РФС решил номинально оставаться среди европейской цивилизации.