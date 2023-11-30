Провели денацификацию: федерацию бадминтона России отправили за кораблем

Национальная федерация бадминтона России решила распространить свою юрисдикцию на оккупированные территории Украины. Однако потом что-то пошло не по плану.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство России в своей организации. Соответствующее решение принято 11 ноября на заседании Совета BWF.

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Россия получила заслуженное наказание

Было установлено, что Национальная федерация бадминтона России самовольно распространила свою юрисдикцию на территории, подпадающие под юрисдикцию другого члена, как это признано международным сообществом. Речь идет об оккупированных областях Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Окончательно утвердить принятое решение должны на общем собрании в 2024 году в китайском Чэнду.

Напомним, что российские и белорусские бадминтонисты были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года. Причина – полномасштабная агрессия против Украины.

В марте 2023 МОК рекомендовал допустить спортсменов с российским паспортом к соревнованиям в нейтральном статусе. В соответствии с рекомендациями МОК Всемирная федерация бадминтона позволила атлетам из стран-агрессоров участвовать в международных соревнованиях. Такое решение начало действовать с августа этого года.